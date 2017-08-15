Путин анонсировал сокращение расходов на оборону

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения расходов на оборону связаны со "значительной экономией бюджета".

Об этом он заявил на встрече с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым, передает "РБК".

Президент России также подчеркнул, что в следующем году планируется "значительная экономия бюджета". Так сокращения будут не только в обороне, но и в экономике, социальной сфере и здравоохранении.

"Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", - заявил Путин.

Как известно, в фильме Оливера Стоуна про себя Путин заявил, что в ближайшие три года хочет сократить расходы на оборону до уровня 2,7–2,8% ВВП.