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На Донеччині чоловік знайшов у себе в городі мішок зі зброєю

Середа, 16 серпня 2017, 04:26

Житель Покровського району знайшов у себе в городі мішок зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє поліція в Донецькій області.

Молодий чоловік викопував яму на городі, щоб побудувати підвал, і наткнувся на мішок зі зброєю. Хлопець одразу зателефонував до поліції.

"Під час перевірки було встановлено, що молодик мешкає у цьому домоволодінні з грудня 2014 року. Нещодавно він вирішив побудувати підвал, тому взявся копати яму. Через деякий час копач натрапив на мішок. Коли чоловік його дістав, з’ясувалося що у ньому зброя. Всього у мішку знаходилося 55 набоїв до автомату, 14 набоїв до пістолета, 2 гранати із запалами, автомат Калашникова та пістолет Макарова", - йдеться в повідомленні.

Заборонені предмети вилучені та направлені на експертизу. Правоохоронці розшукують справжнього власника зброї.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.

Теми: Донбасзброя
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