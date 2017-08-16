На Донбассе мужчина нашел у себя в огороде мешок с оружием

Житель Покровского района нашел у себя в огороде мешок с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает полиция в Донецкой области.

Молодой человек выкапывал яму в огороде, чтобы построить подвал, и наткнулся на мешок с оружием. Парень сразу позвонил в полицию.

"В ходе проверки было установлено, что молодой человек живет в этом домовладении с декабря 2014 года. Недавно он решил построить подвал, поэтому взялся копать яму. Через некоторое время копатель наткнулся на мешок. Когда мужчина его достал, выяснилось, что в нем оружие. Всего в мешке находилось 55 патронов к автомату, 14 патронов к пистолету, 2 гранаты с запалами, автомат Калашникова и пистолет Макарова", - говорится в сообщении.

Запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Правоохранители разыскивают настоящего владельца оружия.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.