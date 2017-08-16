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В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

Середа, 16 серпня 2017, 06:10

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованого Донбасу і анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Станом на 15 серпня  2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 589 014 переселенців або 1 278 714  сімей  з Донбасу і Криму", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на 15 серпня переселенці отримали 1 683 333 тис. гривень допомоги.

Як повідомлялося, з липня 2016 року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зменшилася більше ніж на 200 тисяч.

Теми: переселенці
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