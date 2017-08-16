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В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

Среда, 16 августа 2017, 06:10

В Украине зарегистрировано  более 1,5 млн вынужденных переселенцев из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"По состоянию на 15 августа 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 589 014 переселенцев или 1 278 714 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 15 августа переселенцы получили 1 683 333 тыс. гривен помощи.

Как сообщалось, с июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс.

Темы: переселенцы
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