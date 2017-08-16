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Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", троє військових поранені

Середа, 16 серпня 2017, 06:58
Доба в АТО: Бойовики били з Градів, троє військових поранені

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 33 рази відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Внаслідок бойових дій двоє українських військових поранено, ще один отримав поранення у результаті підриву на міні", - йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм в районі Красногоровки. Українські позиції поблизу Павлопіля злочинці спочатку двічі обстріляли з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. А близько опівночі по силах АТО в Павлополі терористи випустили 4 снаряди з переносної реактивної пускової установки "Град" (Партизан).

На Луганському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів кілька разів били по українським укріпленням на підступах до Кримського та Троїцького. Крім того, ввечері з гранатометів сепаратисти обстріляли українські війська в районі Новоалександрівки і Новозванівки.

На Донецькому напрямку бойовики продовжили обстріли Авдіївської промзони. Тільки за вечір і ніч вони тричі відкривали вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

"Щоразу наші військові, вогневою перевагою, примушували бойовиків до тиші", - відзначили в штабі.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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