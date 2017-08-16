Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", трое военных ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 33 раза открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм в районе Красногоровки. Украинские позиции вблизи Павлополя преступники сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. А около полуночи по силам АТО в Павлополе террористы выпустили 4 снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

На Луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по украинским укреплениям на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером из гранатометов сепаратисты обстреляли украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На Донецком направлении боевики продолжили обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь они трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Каждый раз наши военные, огневым преимуществом, принуждали боевиков к тишине", - отметили в штабе.