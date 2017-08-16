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Порошенку пропонують призначити суддю, яка штрафувала автомайданівців

Середа, 16 серпня 2017, 11:22

Вища рада правосуддя рекомендує президенту Петру Порошенку призначити безстроково суддею Марію Зелінську.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ВРП 15 серпня.

Адвокат Роман Маселко наголошує, що ця суддя у часи Євромайдану притягнула, як мінімум, двох учасників поїздки до Межигір'я до відповідальності у вигляді штрафу.

"Водіїв на суді не було, у матеріалах не було підтвердження їх вини, рапорти були сфальшовані. Але суддя вирішила, що вони винні", – зазначив він у Facebook.

"Останнє рішення вона винесла за день до втечі Януковича, коли вже була Небесна Сотня у повному складі і все зрозуміло, але навіть тоді суддя не ризикнула винести законне рішення. Суддя на співбесіді визнала, що допустила помилку і обіцяла бути більш уважною. Визнавати вину непогано, але чи хочемо ми, щоб у оновлених судах були такі судді?" – запитує Маселко.

Водночас суддя Зелінська направила УП листа, в якому наголошує, що у часи Майдану нікого не позбавляла водійських прав.

"Я , Зелінська Марія Борисівна, стверджую, що за 5 років роботи, а саме в період з 2010-2015 років роботи не винесла жодного рішення про позбавлення водійських посвідчень громадян за ст.122-2 КУпАП (єдиний реєстр судових рішень).  

Проте як раз в цьому її ніхто і не звинувачує. Провину судді вбачають у накладанні штрафів на автомайданівців. І докази цього містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вона також наголосила, що успішно пройшла люстраційну перевірку.

"Скарг на мене ніколи не надходило і до дисциплінарної відповідальності ніколи не притягувалась", - додала вона.

"Сьогодні вищезазначена недостовірна та перекручена інформація має негативні наслідки для мого єдиного сина Зелінського Дмитра який є старшим солдатом Збройних Силах України, учасником бойових дій, має відзнаки за відмінну службу. Деякі офіцери дозволяють собі висловлювання : "твоя мама- злочинець, позбавляла людей посвідчень водія",що є неприпустимим в правовому суспільстві", - наголосила Зелінська.

Новина виправлена у частині заперечень своєї провини суддєю Марією Зелінською. Виявилося, що вона заперечувала зовсім не те, у чому її звинувачують.

Українська правда

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Теми: Євромайдансуд
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