Порошенку пропонують призначити суддю, яка штрафувала автомайданівців

Вища рада правосуддя рекомендує президенту Петру Порошенку призначити безстроково суддею Марію Зелінську.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ВРП 15 серпня.

Адвокат Роман Маселко наголошує, що ця суддя у часи Євромайдану притягнула, як мінімум, двох учасників поїздки до Межигір'я до відповідальності у вигляді штрафу.

"Водіїв на суді не було, у матеріалах не було підтвердження їх вини, рапорти були сфальшовані. Але суддя вирішила, що вони винні", – зазначив він у Facebook.

"Останнє рішення вона винесла за день до втечі Януковича, коли вже була Небесна Сотня у повному складі і все зрозуміло, але навіть тоді суддя не ризикнула винести законне рішення. Суддя на співбесіді визнала, що допустила помилку і обіцяла бути більш уважною. Визнавати вину непогано, але чи хочемо ми, щоб у оновлених судах були такі судді?" – запитує Маселко.

Водночас суддя Зелінська направила УП листа, в якому наголошує, що у часи Майдану нікого не позбавляла водійських прав.

"Я , Зелінська Марія Борисівна, стверджую, що за 5 років роботи, а саме в період з 2010-2015 років роботи не винесла жодного рішення про позбавлення водійських посвідчень громадян за ст.122-2 КУпАП (єдиний реєстр судових рішень).

Проте як раз в цьому її ніхто і не звинувачує. Провину судді вбачають у накладанні штрафів на автомайданівців. І докази цього містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Вона також наголосила, що успішно пройшла люстраційну перевірку.

"Скарг на мене ніколи не надходило і до дисциплінарної відповідальності ніколи не притягувалась", - додала вона.

"Сьогодні вищезазначена недостовірна та перекручена інформація має негативні наслідки для мого єдиного сина Зелінського Дмитра який є старшим солдатом Збройних Силах України, учасником бойових дій, має відзнаки за відмінну службу. Деякі офіцери дозволяють собі висловлювання : "твоя мама- злочинець, позбавляла людей посвідчень водія",що є неприпустимим в правовому суспільстві", - наголосила Зелінська.

Новина виправлена у частині заперечень своєї провини суддєю Марією Зелінською. Виявилося, що вона заперечувала зовсім не те, у чому її звинувачують.

Українська правда