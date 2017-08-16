Порошенко предлагают назначить судью, штрафовавшую автомайдановцев

Высший совет правосудия рекомендует президенту Петру Порошенко назначить бессрочно судьей Марию Зелинскую.



Соответствующее решение было принято на заседании ВСП 15 августа.



Адвокат Роман Маселко отмечает, что эта судья во времена Евромайдана привлекла, как минимум, двух участников поездки в Межигорье к ответственности в виде штрафа.



"Водителей на суде не было, в материалах не было подтверждения их вины, рапорты были сфальсифицированы. Но судья решила, что они виноваты", – пишет защитник в Facebook.



"Последнее решение она вынесла за день до побега Януковича, когда была Небесная Сотня в полном составе и все понятно, но даже тогда судья не рискнула вынести законное решение. Судья на собеседовании признала, что допустила ошибку и обещала быть более внимательной. Признавать вину неплохо, но хотим ли мы, чтобы в обновленных судах были такие судьи?" – отмечает Маселко.

В то же время судья Зелинская направила УП письмо, в котором отмечает, что во времена Майдана никого не лишала водительских прав.

"Я, Зелинская Мария Борисовна, утверждаю, что за 5 лет работы, а именно в период с 2010-2015 годов работе не вынесла никакого решения о лишении водительских удостоверений граждан по ст.122-2 КУоАП (единый реестр судебных решений).

Однако как раз в этом ее никто и не обвиняет. Судью уличили в наложении штрафов на автомайдановцев. И доказательства тому содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

Она также подчеркнула, что успешно прошла люстрационную проверку.

"Жалоб на меня никогда не поступало и к дисциплинарной ответственности никогда не привлекалась", - добавила она.

"Сегодня вышеупомянутая недостоверная и искаженная информация имеет негативные последствия для моего единственного сына Зелинского Дмитрия который является старшим солдатом Вооруженных Силах, участником боевых действий, имеет награды за отличную службу. Некоторые офицеры позволяют себе высказывания: "твоя мама- преступник, лишала людей водительских удостоверений", что является недопустимым в правовом обществе", - подчеркнула Зелинская.

Новость исправлена в части отрицания своей вины судьей Марией Зелинской. Оказалось, что она опровергала совсем не то, в чем ее обвиняют.

Украинская правда