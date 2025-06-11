Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Єврокомісії спокійно відреагували на погрози Фіцо заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловСереда, 11 червня 2025, 14:41
У Єврокомісії спокійно відреагували на погрози Фіцо заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ
фото: getty Images

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 11 червня повідомила, що з метою забезпечення одностайного голосування усіх держав-членів ЄС за 18-й пакет санкцій проти Росії, ЄК обговорить зі Словаччиною її занепокоєння щодо можливих проблем, пов'язаних з припиненням постачання в ЄС російських енергоносіїв.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Так Піньо прокоментувала заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він блокуватиме 18-й пакет санкцій проти Росії, поки ЄС не запропонує рішення щодо "кризової ситуації", з якою Словаччина стикнеться після повного припинення імпорту російських енергоносіїв в ЄС.

Реклама:

Пряма мова: "Всі попередні 17 пакетів (санкцій проти Росії – ред.) були затверджені одностайно 27 державами-членами. Це залишається нашою метою і для 18-го пакета. Тому ми виконуємо своє домашнє завдання, звертаючись до всіх країн-членів і обговорюючи з ними… як ми можемо вирішити можливі проблеми".

Деталі: За її словами, і цього разу Єврокомісія "працює з державами-членами, включаючи Словаччину, вислуховуючи їхні занепокоєння і шукаючи, як їх можна вирішити".

"Протягом останніх років, з початку війни ми дуже тісно співпрацювали з усіма державами-членами саме щодо поступової відмови від імпорту викопного палива з Росії і поки що це відбувалося успішно", – додала головна речниця Єврокомісії.

РЕКЛАМА:

Паула Піньо повідомила, що незабаром Єврокомісія виступить з новою законодавчою ініціативою щодо повної відмови від російських енергоресурсів у ЄС.

Передісторія:

ЄСЛожкінсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Енергетики розповіли, чи чекати відключення світла влітку
Мерц може призначити посла в Україні очільником німецької розвідслужби – ЗМІ
У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту
Україна і Польща погодили ексгумаційні роботи у Львові та у польському селі
Екссудді Окружного адміністративного суду Києва оголосили вирок за хабар
"На щиті": Україна повернула тіла 1 212 загиблих захисників
Усі новини...
ЄС
Фіцо погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ
Єврокомісія презентує 18-й пакет проти РФ: серед них – нафтові обмеження
Останні новини
18:59
Спортивна історія дня. Джекі Стюарт – легенда "героїчної" епохи Формули-1
18:57
Задля уникнення затримок: уряд змінив правила доставлення підручників у школи
18:43
Драпатий підбив підсумки служби на посаді командувача Сухопутних військ
18:34
78-річний спортсмен встановив світовий рекорд зі стояння у планці: тримав її вдесятеро довше необхідного
18:09
Нацгвардія скасувала тендер на щити для розгону демонстрантів
18:08
Росія повертається на міжнародні змагання з гімнастики
17:53
Генштаб підтвердив ураження порохового заводу в російському Тамбові, ще атаковано два склади
17:48
Уряд дозволив посилити ППО добровольцями тероборони для відбиття атак російських дронів
17:37
Кабмін подасть зміни до держбюджету на 400 мільярдів гривень
17:30
Керівництво Греції, Хорватії та Чорногорії перебуває на саміті в Одесі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: