У Єврокомісії спокійно відреагували на погрози Фіцо заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 11 червня повідомила, що з метою забезпечення одностайного голосування усіх держав-членів ЄС за 18-й пакет санкцій проти Росії, ЄК обговорить зі Словаччиною її занепокоєння щодо можливих проблем, пов'язаних з припиненням постачання в ЄС російських енергоносіїв.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Так Піньо прокоментувала заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він блокуватиме 18-й пакет санкцій проти Росії, поки ЄС не запропонує рішення щодо "кризової ситуації", з якою Словаччина стикнеться після повного припинення імпорту російських енергоносіїв в ЄС.

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Пряма мова: "Всі попередні 17 пакетів (санкцій проти Росії – ред.) були затверджені одностайно 27 державами-членами. Це залишається нашою метою і для 18-го пакета. Тому ми виконуємо своє домашнє завдання, звертаючись до всіх країн-членів і обговорюючи з ними… як ми можемо вирішити можливі проблеми".

Деталі: За її словами, і цього разу Єврокомісія "працює з державами-членами, включаючи Словаччину, вислуховуючи їхні занепокоєння і шукаючи, як їх можна вирішити".

"Протягом останніх років, з початку війни ми дуже тісно співпрацювали з усіма державами-членами саме щодо поступової відмови від імпорту викопного палива з Росії і поки що це відбувалося успішно", – додала головна речниця Єврокомісії.

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Паула Піньо повідомила, що незабаром Єврокомісія виступить з новою законодавчою ініціативою щодо повної відмови від російських енергоресурсів у ЄС.

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