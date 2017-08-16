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ГПУ каже, що не розслідує втручання НАБУ у вибори в США

Середа, 16 серпня 2017, 13:04
ГПУ каже, що не розслідує втручання НАБУ у вибори в США

Генпрокуратура заявляє, що розслідує розголошення НАБУ матеріалів кримінальної справи, але про втручання бюро у вибори президента США тут не йдеться.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 387 КК України за фактом ймовірного розголошення службовими особами правоохоронних органів даних досудового розслідування. У даному кримінальному провадженні не розслідуються так звані факти "втручання у вибори президента США", - йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата Андрія Деркача.

За інформацією УП, у цьому розслідуванні йдеться про розголошення матеріаліів справи про так звану амбарну книгу Партії регіонів.

Водночас у прес-службі НАБУ наголосили, що бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не вели жодного розслідування стосовно екс-голови виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Ми наголошуємо на тому, що він – не є підслідною нам особою. Усі коментарі стосовно наявності ім’я Пола Манафорта у списках так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів надавалися виключно у відповідь на запити ЗМІ і з метою запобігти маніпуляціям", - заявили у відомстві.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо втручання окремих посадових осіб Національного антикорупційного бюро України у вибори президента США в 2016 році.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в якій містяться дані про корупційну діяльність колишньої політичної сили за 5 років.

У ході розслідування НАБУ повідомило журналістам, що серед прізвищ у цій так званій амбарній книзі ПР значиться також Пол Манафорт.

Оксана Коваленко, УП

Теми: ГенпрокуратураНАБУСШАПартія регіонівЯнукович
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