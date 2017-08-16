ГПУ говорит, что не расследует вмешательство НАБУ в выборы в США

Генпрокуратура заявляет, что расследует разглашение НАБУ материалов уголовного дела, однако о вмешательстве бюро в выборы президента США речь здесь не идет.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины начато уголовное производство по ч. 2 ст. 387 УК Украины по факту возможного разглашения должностными лицами правоохранительных органов данных досудебного расследования. В данном уголовном производстве не расследуются так называемые факты "вмешательство в выборы президента США", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, уголовное производство открыто по обращению народного депутата Андрея Деркача.

По информации УП, в этом расследовании идет речь о разглашении материалиив дела о так называемой амбарной книге Партии регионов.

В то же время в пресс-службе НАБУ подчеркнули, что бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не вели ни одного расследования в отношении экс-главы избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Мы подчеркиваем, что он - не подследственное лицо. Все комментарии о наличии имени Пола Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов предоставлялись исключительно в ответ на запросы СМИ и с целью предотвратить манипуляции", - заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении вмешательства отдельных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины в выборах президента США в 2016 году.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой содержатся данные о коррупционной деятельности бывшей политической силы за 5 лет.

В ходе расследования НАБУ сообщило журналистам, что среди фамилий в этой так называемой амбарный книге ПР значится также Пол Манафорт.

Оксана Коваленко, УП