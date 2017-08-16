Інспектора фіскальної служби Львівщини затримали на хабарі у 100 тисяч 

Старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарі розміром 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє СБУ на сторінці в facebook.

Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.