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Інспектора фіскальної служби Львівщини затримали на хабарі у 100 тисяч 

Середа, 16 серпня 2017, 13:31

Старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарі розміром 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє СБУ на сторінці в facebook.

Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.

Як результат, чиновницю затримали під час одержання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Теми: Львів
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