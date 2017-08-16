Налоговика Львовской области задержали на взятке в 100 тысяч
Среда, 16 августа 2017, 13:31
Старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области разоблачили на взятке размером 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает СБУ на странице в facebook.
Злоумышленница требовала сто тысяч гривен от предпринимателя за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушение налогового законодательства.
Как результат, чиновницу задержали во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.