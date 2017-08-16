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Біля лондонського аеропорту Саутенд пролунав вибух

Середа, 16 серпня 2017, 14:11

Поблизу лондонського аеропорту Саутенд пролунав вибух, який спричинив пожежу.

Про це повідомляє видання Echo, передає Європейська правда

Пожежників викликали на гасіння пожежі в одному з ангарів аеропорту.

 
 
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"Пожежників викликано на місце пожежі в ангарі для літаків" - повідомили в рятувальній і пожежній службі Ессексу.

В прес-службі аеропорту повідомили, що аеропорт досі відкритий і працює в звичному режимі.

За останніми даними, пожежникам вже вдалося взяти вогонь під контроль.

На момент вибуху і пожежі літаків в ангарі не було.

Обставини вибуху і пожежі наразі з’ясовуються.

Теми: Велика Британія
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