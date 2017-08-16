Біля лондонського аеропорту Саутенд пролунав вибух
Середа, 16 серпня 2017, 14:11
Поблизу лондонського аеропорту Саутенд пролунав вибух, який спричинив пожежу.
Про це повідомляє видання Echo, передає Європейська правда
Пожежників викликали на гасіння пожежі в одному з ангарів аеропорту.
"Пожежників викликано на місце пожежі в ангарі для літаків" - повідомили в рятувальній і пожежній службі Ессексу.
В прес-службі аеропорту повідомили, що аеропорт досі відкритий і працює в звичному режимі.
За останніми даними, пожежникам вже вдалося взяти вогонь під контроль.
На момент вибуху і пожежі літаків в ангарі не було.
Обставини вибуху і пожежі наразі з’ясовуються.