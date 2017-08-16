Возле лондонского аэропорта Саутенд прогремел взрыв

Вблизи лондонского аэропорта Саутенд раздался взрыв, который вызвал пожар.

Об этом сообщает издание Echo, передает Европейская правда

Пожарных вызвали на тушение пожара в одном из ангаров аэропорта.

"Пожарных вызвали на место пожара в ангаре для самолетов", - сообщили в спасательной и пожарной службе Эссекса.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт до сих пор открыт и работает в привычном режиме.

По последним данным, пожарным уже удалось взять огонь под контроль.

На момент взрыва и пожара самолетов в ангаре не было.

Обстоятельства взрыва и пожара сейчас выясняются.