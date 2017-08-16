МАУ заборгували 80 мільйонів гривень аеропорту "Бориспіль"

"Міжнародні авіалінії України" заборгувала міжнародному аеропорту "Бориспіль" 80 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне, передає "Укрінформ".

"У 2014 році я приймав підприємство, коли основною задачею була поставлена політика протистояння з базовим перевізником. Свій вклад у "зміцнення" цієї політики зробив кожен з колишніх директорів, що часто приходили на зміну один одному. В результаті загальна спірна сума МАУ становила близько 300 млн грн", - зазначив Дихне.

Також він наголосив, що в кінці 2015 року МАУ виплатила "Борисполю" 220 млн грн, адже аеропорту вдалося "порозумітися з керівництвом МАУ" ще до суду.

"Домовитися по інших засобах не в судовій площині нам не вдалося. Ці гроші в різній пропорції знаходяться або в судах, або чекають судового регулювання", - додав Дихне.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заборгувала державному бюджету 400 мільйонів гривень.

Як відомо, у липні 2015 року в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради "Міжнародних авіаліній України" Арон Майберг зізнався, що українських олігарх Ігор Коломойський є одним з кінцевих бенефіціарів компанії. До того офіційної інформації з цього приводу не було.