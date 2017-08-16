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МАУ заборгували 80 мільйонів гривень аеропорту "Бориспіль"

Середа, 16 серпня 2017, 16:13

"Міжнародні авіалінії України" заборгувала міжнародному аеропорту "Бориспіль" 80 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне, передає "Укрінформ".

"У 2014 році я приймав підприємство, коли основною задачею була поставлена політика протистояння з базовим перевізником. Свій вклад у "зміцнення" цієї політики зробив кожен з колишніх директорів, що часто приходили на зміну один одному. В результаті загальна спірна сума МАУ становила близько 300 млн грн", - зазначив Дихне.

Також він наголосив, що в кінці 2015 року МАУ виплатила "Борисполю" 220 млн грн, адже аеропорту вдалося "порозумітися з керівництвом МАУ" ще до суду.

"Домовитися по інших засобах не в судовій площині нам не вдалося. Ці гроші в різній пропорції знаходяться або в судах, або чекають судового регулювання", - додав Дихне.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заборгувала державному бюджету 400 мільйонів гривень.

Як відомо, у липні 2015 року в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради "Міжнародних авіаліній України" Арон Майберг зізнався, що українських олігарх Ігор Коломойський є одним з кінцевих бенефіціарів компанії. До того офіційної інформації з цього приводу не було.

"Українська правда" у Threads

Теми: Коломойський
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