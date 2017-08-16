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Суд дозволив заочне розслідування проти екс-начальника міліції Києва

Середа, 16 серпня 2017, 16:51

Печерський райсуд дав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього начальника ГУ МВС України у Києві Валерія Коряка.

Про це повідомляє ГПУ. Так, 11 серпня ухвалою Печерського районного суду Києва клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Коряка.

Як нагадує ГПУ, він проходить у справі про викрадення помічника покійного митрополита Володимира.

"Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень В. Януковичем, В. Захарченком та В. Коряком та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Митрополита Київського і всієї України Володимира (В. Сабодана) – О. Драбинка", - нагадує ГПУ.

У вказаному провадженні повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку і Коряку та до суду направлені відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, 25 липня суд дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Захарченка. Розгляд клопотання щодо Януковича триває.

Українська правда

Теми: судрелігія
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