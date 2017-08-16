Саакашвілі не виключає, що Україна може передати його Грузії

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі не виключає, що Україна може екстрадувати його в Грузію.

Про це він сказав під час Facebook-стріму на своїй сторінці в середу.

"Якщо Порошенко спробує мене видати в Грузію - можна так зробити, але це буде свавілля, - це все одно, що видавати Росії", - зазначив політик.

За словами Саакавшілі, недавно в ЗМІ з'явився розмова глави МВС Грузії з пранкером, що вдав із себе міністра внутрішніх справ України, під час якої грузинський чиновник розповів, що Грузія не зацікавлена ​​у видачі екс-президента.

Як повідомлялося, 26 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким позбавив громадянства України Саакашвілі.

4 серпня стало відомо, що Саакашвілі прибув до Польщі. 7 серпня він заявив, що безперешкодно в'їхав до Польщі за українським паспортом. Колишній президент Грузії був запрошений до Варшави, щоб взяти участь у святкуванні 73-й річниці подій Варшавського повстання.

8 серпня ЗМІ повідомили, що Саакашвілі залишив Польщу і попрямував до Литви. У Вільнюсі Саакашвілі заявив, що не претендує на отримання литовського громадянства.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін 11 серпня повідомив, що Саакашвілі зможуть пропустити лише за наявності української візи.

"Пропуск Саакашвілі (зараз особа без громадянства, якщо не підтвердиться інформація про наявність в нього паспорту третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи. Будь-які перформанси в оточенні активістів або нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адміністративної відповідальності, а осіб, що сприяють такому незаконному перетинанню кордону - до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджували)", - написав Єнін на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також додав, що Саакашвілі може оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства у Вищому адміністративному суді.

Саакашвілі планує повернутися до України 10 вересня.

Інтерфакс-Україна