Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі не виключає, що Україна може передати його Грузії

Середа, 16 серпня 2017, 22:28

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі не виключає, що Україна може екстрадувати його в Грузію.

Про це він сказав під час Facebook-стріму на своїй сторінці в середу.

"Якщо Порошенко спробує мене видати в Грузію - можна так зробити, але це буде свавілля, - це все одно, що видавати Росії", - зазначив політик.

За словами Саакавшілі, недавно в ЗМІ з'явився розмова глави МВС Грузії з пранкером, що вдав із себе міністра внутрішніх справ України, під час якої грузинський чиновник розповів, що Грузія не зацікавлена ​​у видачі екс-президента.

Як повідомлялося, 26 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким позбавив громадянства України Саакашвілі.

4 серпня стало відомо, що Саакашвілі прибув до Польщі. 7 серпня він заявив, що безперешкодно в'їхав до Польщі за українським паспортом. Колишній президент Грузії був запрошений до Варшави, щоб взяти участь у святкуванні 73-й річниці подій Варшавського повстання.

8 серпня ЗМІ повідомили, що Саакашвілі залишив Польщу і попрямував до Литви. У Вільнюсі Саакашвілі заявив, що не претендує на отримання литовського громадянства.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін 11 серпня повідомив, що Саакашвілі зможуть пропустити лише за наявності української візи.

"Пропуск Саакашвілі (зараз особа без громадянства, якщо не підтвердиться інформація про наявність в нього паспорту третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи. Будь-які перформанси в оточенні активістів або нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адміністративної відповідальності, а осіб, що сприяють такому незаконному перетинанню кордону - до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджували)", - написав Єнін на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також додав, що Саакашвілі може оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства у Вищому адміністративному суді.

Саакашвілі планує повернутися до України 10 вересня.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
Усі новини...
Реклама: