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Саакашвили не исключает, что Украина может передать его Грузии

Среда, 16 августа 2017, 22:28

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не исключает, что Украина может экстрадировать его в Грузию.

Об этом он сказал во время Facebook-стрима на своей странице в среду.

"Если Порошенко попытается меня выдать в Грузию – можно так сделать, но это будет беспредел, - это все равно, что выдавать России", - отметил политик.

По словам Саакавшили, недавно в СМИ появился разговор главы МВД Грузии с пранкером, выдавшего себя министром внутренних дел Украины, в ходе которого грузинский чиновник рассказал, что Грузия не заинтересована в выдаче экс-президента.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Саакашвили.

4 августа стало известно, что Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа СМИ сообщили, что Саакашвили покинул Польшу и направился в Литву. В Вильнюсе Саакашвили заявил, что не претендует на получение литовского гражданства.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин 11 августа сообщил, что Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лицо без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)", - написал Енин на своей странице в Фейсбук.

Он также добавил, что Саакашвили может обжаловать решение лишения его украинского гражданства в Высшем административном суде.

Саакашвили собирается вернуться в Украину 10 сентября.

Интерфакс-Украина

Темы: Саакашвили
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