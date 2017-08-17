Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Києві на хабарі у $7 тисяч погорів начальник відділення поліції

Четвер, 17 серпня 2017, 02:02

Правоохоронцями затримано начальника відділення поліції в аеропорту "Київ", який вимагав та отримав від громадянина Узбекистану хабар у сумі $7 тис.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Начальника відділення поліції в аеропорту "Київ" Солом’янського управління поліції, який вимагав та отримав від громадянина Узбекистану хабар в сумі 7 тис доларів США, затримано в рамках досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що за попередньою змовою з адвокатом співробітник поліції вимагав хабар за повернення вилученого закордонного паспорта і закриття кримінального провадження.

Як зазначили в ГПУ, за скоєне кримінальне правопорушення адвокату та начальнику відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Теми: хабарполіціяГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
хабар
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
Усі новини...
Реклама: