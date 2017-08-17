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В Киеве на взятке в $7 тысяч погорел начальник отделения полиции

Четверг, 17 августа 2017, 02:02

Правоохранителями задержан начальник отделения полиции в аэропорту "Киев", который требовал и получил от гражданина Узбекистана взятку в сумме $ 7 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Начальника отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского управления полиции, который требовал и получил от гражданина Узбекистана взятку в сумме 7 тыс долларов США, задержали в рамках досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что по предварительному сговору с адвокатом сотрудник полиции требовал взятку за возвращение изъятого загранпаспорта и закрытие уголовного производства.

Как отметили в ГПУ, за совершенное уголовное преступление адвокату и начальнику отделения полиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Темы: взяткаполицияГенпрокуратура
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