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Штаб АТО: Найгарячіше – під Авдіївкою, загинув боєць

Четвер, 17 серпня 2017, 08:35
Штаб АТО: Найгарячіше – під Авдіївкою, загинув боєць

Російсько-окупаційні угруповання від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

У штабі зазначають, що наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО продовжила загострюватись.

Так на приморському напрямку з 18 години і майже до опівночі бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та озброєння БМП наші опорні пункти неподалік Старогнатівки. Крім того в ході цього протистояння противник застосовував танк та випустив щонайменше 16 артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. В результаті цих обстрілів один наш військовий тримав поранення.

Проте найбільш гаряче цієї ночі було в районі Авдіївської промзони. Там з 18 години бандити 5 разів обстрілювали наших захисників з мінометів і різних видів гранатометів. У відповідь українські підрозділи накривали ворога щільним вогнем.

На жаль, у результаті цих протистоянь один наш боєць загинув, ще один отримав поранення.

На луганському напрямку наприкінці доби під гранатометні обстріли бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО у Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. Один український захисник загинув, четверо отримали поранення.

Українська правда

Теми: АТО
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