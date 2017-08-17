Штаб АТО: Горячая точка – Авдеевка, погиб боец

На Донбассе российско-оккупационные группировки от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к тяжелому вооружению.



Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.



В штабе отмечают, что в конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться.



Так на приморском направлении с 18 часов и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП наши опорные пункты неподалеку Старогнатовки. Кроме того, в ходе этого противостояния противник применял танк и выпустил не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. В результате этих обстрелов один наш военный получил ранения.



Однако наиболее горячо этой ночью было в районе Авдеевской промзоны. Там с 18 часов бандиты 5 раз обстреливали наших защитников из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем.



К сожалению, в результате этих противостояний один наш боец ​​погиб, еще один получил ранения.



На луганском направлении в конце суток под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозванивци.



Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник погиб, четверо получили ранения.



Украинская правда