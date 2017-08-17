Південна Корея: КНДР наближається до "червоної лінії"

Північна Корея перетне межу, якщо завершить розробку балістичних ракет та оснастить їх ядерними боєголовками.

Про це у четвер заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ин під час прес-конференції в Сеулі, повідомляє Bloomberg, передає Європейська правда.

"Я вважатиму, що Північна Корея перетне "червону лінію", коли завершить розробку міжконтинентальних балістичних ракет і оснастить їх ядерною боєголовкою", - заявив південнокорейський лідер. "Північна Корея наближається до "червоної лінії", - додав він.

Мун Чже Ин закликав Пхеньян не перетинати "червону лінію", але не повідомив, які наслідки загрожують КНДР, якщо та наважиться вийти за межі.

Лідер Південної Кореї запевнив, що не допустить війни на Корейському півострові. За його словами, президент США Дональд Трамп погодився не вживати односторонніх дій проти Пхеньяна без згоди Сеула.

"Військові дії на Корейському півострові можуть відбуватися тільки за рішенням Південної Кореї. США та президент Дональд Трамп пообіцяли консультуватися з Південною Кореєю, незалежно, які варіанти вони розглядають", - сказав Мун Чже Ин.

Напруга довкола Корейського півострова в останні дні почала спадати. У середу Дональд Трамп похвалив лідера КНДР за "мудре рішення"почекати з ударом по Гуаму. Згодом головний стратег Білого дому Стів Беннон відзначив, що ситуація з ядерною загрозою Пхеньяна не може бути вирішена військовим шляхом.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення.

За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.