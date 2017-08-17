Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Южная Корея: КНДР приближается к "красной линии"

Четверг, 17 августа 2017, 11:05

Северная Корея переступит черту, если завершит разработку баллистических ракет и оснастит их ядерными боеголовками.

Об этом в четверг заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции в Сеуле, сообщает Bloomberg, передает Европейская правда.

"Я буду считать, что Северная Корея пересечет "красную линию", когда завершит разработку межконтинентальных баллистических ракет и оснастит их ядерной боеголовкой", - заявил южнокорейский лидер. "Северная Корея приближается к  "красной линии", - добавил он.

Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян не пересекать "красную линию", но не сообщил, какие последствия грозят КНДР, если та осмелится выйти за пределы.

Лидер Южной Кореи заверил, что не допустит войны на Корейском полуострове. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился не принимать односторонних действий против Пхеньяна без согласия Сеула.

"Военные действия на Корейском полуострове могут происходить только по решению Южной Кореи. США и президент Дональд Трамп пообещали консультироваться с Южной Кореей, независимо, какие варианты они рассматривают", - сказал Мун Чжэ Ин.

Напряжение вокруг Корейского полуострова в последние дни начала спадать. В среду Дональд Трамп похвалил лидера КНДР за "мудрое решение" повременить с ударом по Гуаму. Позже главный стратег Белого дома Стив Бэннон отметил, что ситуация с ядерной угрозой Пхеньяна не может быть решена военным путем.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: