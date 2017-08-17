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Прокурор про відвід адвоката Януковича: Це зрив процесу

Четвер, 17 серпня 2017, 11:39

Сторона обвинувачення вважає, що дії захисту екс-президента Віктора Януковича направлені на зрив процесу та його затягування.

Про це після засідання суду заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, коментуючи самовідвід державного адвоката.

"Ми вважаємо, що це зрив процесу, і всі дії направлені на затягування процесу", - зазначив він.

Наступне засідання відбудеться через три тижні – 6 вересня. Такий час, за словами Кравченка, надано  для того, щоб новий захисник мав час для вивчення матеріалів справи.

"Сьогодні суд направить відповідну ухвалу, і сьогодні-завтра у регіонального центру для безоплатної допомоги буде достатньо часу для призначення нового захисника", - сказав прокурор.

Кравченко зазначив, що не знає, як саме відбувається призначення державного адвоката, однак це не є автоматичний розподіл.

Як відомо, у четвер, 17 серпня, Оболонський райсуд Києва погодився на самовідвід державного адвоката екс-президента Віктора Януковича Віталія Мешечека.

"Згідно з п.4 ч.4 ст. 47 КПК захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги в провадженні, що є особливо складним!, - зачитав рішення суддя. 

Тетяна Кусок, УП

Теми: Янукович
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