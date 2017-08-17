Прокурор об отводе адвоката Януковича: Это срыв процесса

Сторона обвинения считает, что действия защиты экс-президента Виктора Януковича направлены на срыв процесса и его затягивание.

Об этом после заседания суда заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, комментируя самоотвод государственного адвоката.

"Мы считаем, что это срыв процесса, и все действия направлены на затягивание процесса", - отметил он.

Следующее заседание состоится через три недели - 6 сентября. Такое время, по словам Кравченко, дано для того, чтобы новый защитник имел время для изучения материалов дела.

"Сегодня суд направит соответствующее постановление, и сегодня-завтра у регионального центра для безвозмездной помощи будет достаточно времени для назначения нового защитника", - сказал прокурор.

Кравченко отметил, что не знает, как происходит назначение государственного адвоката, однако это не автоматическое распределение.

Как известно, в четверг, 17 августа, Оболонский райсуд Киева дал согласие на самоотвод государственного адвоката экс-президента Виктора Януковича Виталия Мешечека.

"Согласно п.4 ч.4 ст. 47 УПК защитник после его привлечения вправе отказаться от выполнения своих обязанностей, если он свой отказ мотивирует отсутствием должной квалификации для оказания помощи в производстве, которое является особенно сложным", - зачитал решение судья.

Татьяна Кусок, УП