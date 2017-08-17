На окупований Крим почали транслювати українські телеканали

Україна розпочала трансляцію у тестовому режимі українських телеканалів з Чонгара Херсонської області на окупований Крим.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

"З Чонгара почалася трансляція українських телеканалів на Крим в тестовому режимі", - написав він.

Костинський зазначив, що на телевежі в Чонгарі в тестовому режимі включено цифрове телебачення. Так, на територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюються: "UA:КРИМ" (НСТУ), "5 канал", "Прямий канал", "ICTV" та "Чорноморська ТРК".

Також Костинський зазначив, що з 1 вересня мультиплекс почне працювати в стандартному режимі, з потужністю 0,3 кВт. А з 1 листопада - з потужністю 1 кВт.

"Прошу земляків, які проживають в Яни Капу (Красноперекопську), Джанкої, Красноперекопському та Джанкойському районах, спрямовувати свої цифрові антени на Чонгар, ловити сигнал та фіксувати українське мовлення на відео", - написав член Нацради.

Окрім того Костинський повідомив, що зараз готують трансляцію ще 5 українських телеканалів на окупований півострів.

Як повідомлялося, 17 березня 2017 року у селі Чонгар Херсонської області відкрили 150-метрову телевежу, яка веде мовлення для мешканців анексованого Росією Криму.

У свою чергу у 2018 році Росія планує побудувати телевежу неподалік Джанкоя в окупованому Криму, аби протидіяти сигналу української вежі в Чонгарі Херсонської області.