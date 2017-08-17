Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированный Крым начали транслировать украинские телеканалы

Четверг, 17 августа 2017, 11:44

Украина начала трансляцию в тестовом режиме украинских телеканалов с Чонгара Херсонской области на оккупированный Крым.

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме", - написал он.

Костинский отметил, что на телевышке в Чонгаре в тестовом режиме включено цифровое телевидение. Так на территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: "UA: КРЫМ" (НСТУ), "5 канал", "Прямой канал", "ICTV" и "Черноморская ТРК".

Также Костинский отметил, что с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт. А с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.

"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинскую речь на видео", - написал член Нацсовета.

Кроме того Костинский сообщил, что сейчас готовят трансляцию еще 5 украинских телеканалов на оккупированный полуостров.

Как сообщалось, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телебашню, которая вещает для жителей аннексированного Россией Крыма.

В свою очередь в 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: