На оккупированный Крым начали транслировать украинские телеканалы

Украина начала трансляцию в тестовом режиме украинских телеканалов с Чонгара Херсонской области на оккупированный Крым.

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме", - написал он.

Костинский отметил, что на телевышке в Чонгаре в тестовом режиме включено цифровое телевидение. Так на территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: "UA: КРЫМ" (НСТУ), "5 канал", "Прямой канал", "ICTV" и "Черноморская ТРК".

Также Костинский отметил, что с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт. А с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.

"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинскую речь на видео", - написал член Нацсовета.

Кроме того Костинский сообщил, что сейчас готовят трансляцию еще 5 украинских телеканалов на оккупированный полуостров.

Как сообщалось, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телебашню, которая вещает для жителей аннексированного Россией Крыма.

В свою очередь в 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.