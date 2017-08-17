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Тука вважає можливим довести, що РФ продає Європі донбаське вугілля

Четвер, 17 серпня 2017, 12:01

Україна може в судах довести, що РФ через фірми-прокладки продає в Європу вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.

"Наприклад, сляби, які виробляє Алчевський меткомбінат, мають свою унікальну плавку. І не можна алчевські сляби видати за інші. Так само і з вугіллям, кожне родовище має свої певні відзнаки за хімічним складом", - заявив Тука.

При цьому він додав, що вугільний Донбаський басейн розташований на межі двох держав, і деякі шахти, які розташовані в Ростовській області, фактично мають тотожний хімічний склад.

"Поки не можу сказати впевнено, треба дивитись за якими документами це вугілля потім реалізується. Якщо, наприклад, це вугілля реалізується за документами Кузнецького вугільного басейну, то це дуже легко можна буде дослідити. Якщо видаватимуть за шахти в Ростові – це вже буде складніше, але я не думаю, що це неможливо", – зазначив Тука.

Як відомо, за даними російської залізниці, за період з 1 по 20 березня 2017 року українсько-російський кордон перетнуло понад 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям.

Таким чином, щодобово Росія краде понад 10 тисяч тонн українського вугілля.

У лютому 2016 року "Українська правда" писала, що під виглядом вугілля з ПАР люди, наближені до Віктора Медведчука, продають Україні антрацит з окупованого Донбасу 

читайте також Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні та Вугілля не пахне. Як російський бізнес продає енергоресурси із зони АТО.

Теми: Донбас
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