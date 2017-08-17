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У поліції не знають, чи викликав консула РФ чоловік, який хоче скоїти самогубство

Четвер, 17 серпня 2017, 13:24

У поліції немає інформації, що чоловік, який хоче вистрибнути з 3-го поверху у центрі Києва, викликав консула Росії.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар патрульної поліції Віктор Шеверда.

"Був виклик про те, що людина намагається скоїти самогубство. Тільки після рапортів зможу щось більше сказати, зі слів наперед не можу. Але можу сказати, що у нас немає інформації про те, що він вимагав консула РФ", - додав він.

 

Раніше "Укрінформ" передавав, що на місце інциденту начебто прибув представник посольства Російської Федерації, про що вимагав чоловік. Він вигукував, що "лише консульству Росії довіряю".

Окрім того "Українська правда" намагається зв’язатись з прес-аташе Російського посольства. Поки що у посольстві сказали, що не коментують ситуацію.

Як повідомлялося, у центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років в цивільному одязі погрожує стрибнути з 3-го поверху готелю "Хрещатик".

Оксана Коваленко, УП, Олег Твердь, для УП

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