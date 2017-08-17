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НАБУ пришло с обыском в НКРЭКУ по делу Роттердам+

Четверг, 17 августа 2017, 15:05
НАБУ пришло с обыском в НКРЭКУ по делу Роттердам+

Сотрудники НАБУ пришли с обыском в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг по делу, связанному с утверждением так называемой формулы Роттердам+.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на информированный источник.

"В НКРЭКУ идёт обыск. Жесткий. На входе выбили двери", - сказал источник.

В связи с обыском, комиссия отменила запланированное на сегодня заседание и сообщила об этом на сайте.

В НКРЭКУ ситуацию комментировать отказались.

В НАБУ обыски по Роттердаму подтвердили.

"Мы можем подтвердить сам факт следственных действий", - заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира.

Главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка в помещение не пускают.

"Меня отказывались пускать люди, которые не имели никаких опознавательных знаков. Мы догадывались, что это НАБУ", - заявил Волк в прямом эфире 112.

"Почему-то им большую препятствие составляли металлопластиковые двери, которые они решили разбить", - добавил он.

По словам Вовка, некоторых сотрудников просто удерживают физически, чем нарушают их права, у некоторых забрали телефоны.

"Мне как главе комиссии доступа не дают. Возможности адвокатам зайти, ни членам комиссии, ни сотрудникам также не дают", - заявил глава НКРЕКП.

По словам Вовка, правоохранители не назвали причину обысков и не предоставили ордер. В свою очередь НКРЕКП всегда оказывала правоохранителям все необходимые документы.

Как работает схема Роттердам + читайте в статье: Заплати Ахметову и друзьям президента, Или формула с доходом в 24 миллиарда

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