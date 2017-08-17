НАБУ пришло с обыском в НКРЭКУ по делу Роттердам+
Сотрудники НАБУ пришли с обыском в здании Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг по делу, связанному с утверждением так называемой формулы Роттердам+.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на информированный источник.
"В НКРЭКУ идёт обыск. Жесткий. На входе выбили двери", - сказал источник.
В связи с обыском, комиссия отменила запланированное на сегодня заседание и сообщила об этом на сайте.
В НКРЭКУ ситуацию комментировать отказались.
В НАБУ обыски по Роттердаму подтвердили.
"Мы можем подтвердить сам факт следственных действий", - заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира.
Главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка в помещение не пускают.
"Меня отказывались пускать люди, которые не имели никаких опознавательных знаков. Мы догадывались, что это НАБУ", - заявил Волк в прямом эфире 112.
"Почему-то им большую препятствие составляли металлопластиковые двери, которые они решили разбить", - добавил он.
По словам Вовка, некоторых сотрудников просто удерживают физически, чем нарушают их права, у некоторых забрали телефоны.
"Мне как главе комиссии доступа не дают. Возможности адвокатам зайти, ни членам комиссии, ни сотрудникам также не дают", - заявил глава НКРЕКП.
По словам Вовка, правоохранители не назвали причину обысков и не предоставили ордер. В свою очередь НКРЕКП всегда оказывала правоохранителям все необходимые документы.
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