Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ викрила масштабну схему підробки ID-карток

Четвер, 17 серпня 2017, 13:57

СБУ викрила на заході України групу зловмисників, що допомагали перетинати кордон особам, яким заборонено виїзд за біометричними паспортами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

"Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи мешканців Івано-Франківської і Закарпатської областей, які виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами", - зазначили у Службі безпеки.

Там розповіли, що зловмисники формували для замовників пакет підроблених документів про нібито проживання в 30-кілометровій прикордонній зоні на чужі прізвища. На підставі них виробляли ID-картки учасників малого прикордонного руху – міжурядової угоди, що дає мешканцям можливість вільного перетину кордону без перевірки відбитків пальців.

"Такі послуги користувалися попитом серед осіб, які втратили право на в’їзд у країни ЄС через перевищення терміну перебування або працевлаштування без візи", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, кажуть у прес-центрі, зловмисники виготовляли ID-картку з тим же фото, але вже на ім’я громадянина однієї з країн ЄС, що давало право власнику пересуватися всередині Євросоюзу в обхід 90-денного терміну, обумовленого безвізовим режимом.

Набір карток зловмисники оцінювали в 1,5 тисячі євро.

Одного з учасників групи правоохоронці затримали при передачі замовнику готового пакету документів неподалік залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

"У 26-річного місцевого жителя вилучено 39 тисяч гривень – другу частину суми, яку він отримав за підроблені ID-картки. При обшуку виявлено також ID-картку на його власне ім’я та підготовані картки для інших замовників", - заявляє СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Готується повідомлення про підозру затриманому та іншим учасникам групи.

Українська правда

Теми: СБУвізикордонІвано-Франківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
Усі новини...
Реклама: