СБУ раскрыла масштабную схему подделки ID-карточек

СБУ разоблачила на западе Украины группу злоумышленников, которые помогали пересекать границу лицам, которым запрещен выезд по биометрическим паспортам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

"Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты для пересечения границы лицам, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам", - отметили в Службе безопасности.

Там рассказали, что злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживании в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. На основании них подделывали ID-карты участников малого пограничного движения - межправительственного соглашения, которое дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев.

"Такие услуги пользовались спросом среди лиц, утративших право на въезд в страны ЕС из-за превышения срока пребывания или трудоустройства без визы", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорят в пресс-центре, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза в обход 90-дневного срока, обусловленного безвизовым режимом.

Набор карточек злоумышленники оценивали в 1,5 тысячи евро.

Одного из участников группы правоохранители задержали при передаче заказчику готового пакета документов возле железнодорожного вокзала в Киеве.

"У 26-летнего местного жителя изъято 39 тысяч гривен - вторую часть суммы, которую он получил за поддельные ID-карты. При обыске обнаружена также ID-карта на его собственное имя и подготовленные карточки для других заказчиков", - заявляет СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Готовится сообщение о подозрении задержанному и другим участникам группы.

Украинская правда