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ЄСПЛ не приймав до розгляду скаргу Насірова, а лише зареєстрував її

Четвер, 17 серпня 2017, 14:39

Європейський суд з прав людини не приймав до розгляду скаргу відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова на дії НАБУ та САП, а лише зареєстрував її.

Такий висновок можна зробити із відповіді ЄСПЛ, яку опублікував сам Насіров на своїй сторінці у Facebook, пише Європейська правда.

Згідно з листом, секретаріат ЄСПЛ отримав звернення Насірова і заяві було присвоєно відповідний номер, але її не приймали на розгляд, як заявив відсторонений глава ДФС.

Відповідно до процедури, яка описана на сайті ЄСПЛ, реєстрація заяви на означає, що Суд прийняв її до розгляду.

"На цьому етапі Вашій справі надається номер та вона вивчається юристом. Однак, це ще не означає, що Суд прийняв Вашу заяву - поки що він її лише  зареєстрував. Якщо Суд зв’яжеться з Вами, Ви маєте відповісти у встановлений термін, інакше досьє може бути відхилене чи знищене. Коли Суд матиме усю необхідну інформацію для вивчення Вашої справи, Ваша заява буде направлена для розгляду до певного складу Суду", - йдеться у роз’ясненнях для заявників.

Також відзначається, що через значну кількість заяв і справ, які знаходяться на розгляді, Суд не може повідомляти про приблизні терміни розгляду справи.

Теми: Насіров
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