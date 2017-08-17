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ЕСПЧ не принимал к рассмотрению жалобу Насирова, а зарегистрировал ее

Четверг, 17 августа 2017, 14:39

Европейский суд по правам человека не принимал к рассмотрению жалобу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на действия НАБУ и САП, а только зарегистрировал ее.

Такой вывод можно сделать из ответа ЕСПЧ, который опубликовал сам Насиров на своей странице в Facebook, пишет Европейская правда.

Согласно письму, секретариат ЕСПЧ получил обращение Насирова и заявлению был присвоен соответствующий номер, но его еще не принимали к рассмотрению, как заявил отстраненный глава ГФС.

В соответствии с процедурой, описанной на сайте ЕСПЧ, регистрация заявления не означает, что Суд принял ее к рассмотрению.

"На данном этапе вашему делу присваивается номер и оно изучается юристом. Однако это еще не значит, что Суд принял ваше заявление - пока он его только зарегистрировал. Если Суд свяжется с вами, вы должны ответить в установленный срок, иначе досье может быть отклонено или уничтожено. Когда Суд будет иметь всю необходимую информацию для изучения вашего дела, ваше заявление будет направлено для рассмотрения в определенный состав суда", - говорится в разъяснениях для заявителей.

Также отмечается, что при большом количестве заявлений и дел, находящихся на рассмотрении, Суд не может сообщать о приблизительных сроках рассмотрения дела.

Темы: Насиров
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