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Опитування: третина жителів світу вбачають у Росії загрозу

Четвер, 17 серпня 2017, 15:29

Згідно з проведеним в 37 країнах з опитуванням американського дослідницького центру Pew Research Center, 31% респондентів вважають Росію загрозою для своєї країни.

Про це ідеться на сайті Pew Research Center, передає Європейська правда.

Стільки ж опитаних загрозою для своєї держави назвали Китай. 35% респондентів вбачають загрозу для національної безпеки у США.

В цілому міжнародний імідж Росії більше негативний, ніж позитивний. Критичні погляди стосовно РФ особливо поширені у США та Європі, у той час як в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, в країнах Африки південніше від Сахари та Латинській Америці думки більш неоднозначні.

Лише у трьох країнах світу більшість опитаних висловились сприятливо про Росію: у В’єтнамі (83%), Греції (64%) та Філіппінах (55%).

Про свою довіру до президента Росії Володимира Путіна заявили 26% опитаних. При цьому американці менше довіряють Путіну (23%), ніж росіяни Трампу (53%). Європейці особливо суворо ставляться до Путіна: йому не довіряють 78% респондентів.

Опитування проводилося у 37 країнах світу за межами Росії у період з 16 лютого по 8 травня цього року. Участь у ньому взяли майже 4100 респондентів. 

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