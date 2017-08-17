Опрос: треть жителей мира видят в России угрозу

Согласно проведенному в 37 странах опросу американского исследовательского центра Pew Research Center, 31% респондентов считают Россию угрозой для своей страны.

Об этом говорится на сайте Pew Research Center, передает Европейская правда.

Столько же опрошенных угрозой для своего государства назвали Китай. 35% респондентов видят угрозу для национальной безопасности в США.

В целом международный имидж России – более отрицательный, чем положительный. Критические взгляды относительно РФ особенно распространены в США и Европе, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в странах Африки южнее Сахары и Латинской Америке мнения более неоднозначны.

Лишь в трех странах мира большинство опрошенных высказались благоприятно о России: во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и Филиппинах (55%).

О своем доверии к президенту России Владимиру Путину заявили 26% опрошенных. При этом американцы меньше доверяют Путину (23%), чем россияне Трампу (53%). Европейцы особенно строго относятся к Путину: ему не доверяют 78% респондентов.

Опрос проводился в 37 странах мира за пределами России в период с 16 февраля по 8 мая этого года. Участие в нем приняли почти 4100 респондентов.