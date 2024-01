В The Economist вибачилися за фразу "громадянська війна на Донбасі"

The Economist Intelligence Unit, дослідницька організація The Economist Group, вибачилася за фразу "громадянська війна на Донбасі", яку було вжито у дослідженні найкомфортніших міст світу.

На помилку звернули увагу у Посольстві України у Великій Британії, надіславши до редакції листа із проханням виправити її, передає Європейська правда.

У листі посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко відзначила, що в Україні немає "громадянської війни", а триває військова агресія Кремля – і це визнали у багатьох міжнародних організаціях, у тому числі ООН, ОБСЄ та у Раді Європи.

Крім того, постійний читач The Economist Олександр Волков і звернувся до дослідників із листом, текст якого виклав на своїй Facebook-сторінці.

Волков звернув увагу на те, що зниження показників Києва у рейтингу було пояснено безладом, економічною нестабільністю та "тривалою громадянською війною у Донбаському регіоні".

"Чому ви описуєте тривалу російську агресію проти України на Донбасі як "громадянська війна" - точно так, як це робить московська пропаганда? На мою думку, тут ви глибоко відрізняєтеся від The Economist, який вживає інше поняття", - написав Волков.

Волков також попросив пояснити, чому дослідники вжили транслітерацію Donbass за російським зразком, а не Donbas за українським.

Він також відзначив, що вживання російських кліше свідчить про те, що над оцінкою Києва у рейтингу працював консультант з Росії, відтак сама позиція Києва у списку не викликає довіри.

Представник The Economist Intelligence Unit надіслав у Посольство України та Олександру Волкову майже ідентичні листи-відповіді, у яких вибачилися за використання словосполучення "громадянська війна на Донбасі".

"Ми змінили термін "громадянська війна" на "конфлікт" для усіх майбутніх завантажень дослідження та майбутніх звітів – ми сподіваємось, це буде виправлено сьогодні, як це необхідно зробити, у нашому офісі в Нью-Йорку. Ми також змінили Donbass на Donbas", - ідеться у листі.

Аналітик The Economist Intelligence Unit вибачився за помилку та назвав її "успадкованою проблемою": "Коли конфлікт лише розпочався, його називали "громадянською війною" та "внутрішньою війною" чи "не міжнародною війною" у багатьох світових медіа та міжнародних організаціях".

Він запевнив, що використання терміну "громадянська війна" не було зумовлене зовнішніми чинниками, а сам рейтинг є абсолютно коректним.

Посольство України у Великій Британії в своєму Twitter подякувало The Economist Intelligence Unit за виправлення помилки. "Ми поділяємо силу правди", - відзначили у дипломатичному відомстві.

Thank you @TheEIU 4 excluding "civil war" regarding situation in Donbas from "Global Liveability Report 2017. We share the strength of truth https://t.co/skh8fRRfTA