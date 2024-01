В The Economist извинились за фразу "гражданская война на Донбассе"

The Economist Intelligence Unit, исследовательская организация The Economist Group, извинилась за фразу "гражданская война на Донбассе", которую употребили в исследовании самых комфортных городов мира.

На ошибку обратили внимание в Посольстве Украины в Великобритании, отправив в редакцию письмо с просьбой исправить ее, передает Европейская правда.

В письме посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко отметила, что в Украине нет "гражданской войны", а продолжается военная агрессия Кремля - и это признали во многих международных организациях, в том числе ООН, ОБСЕ и в Совете Европы.

Кроме того, постоянный читатель The Economist Александр Волков и обратился к исследователям с письмом, текст которого выложил на своей Facebook-странице.

Волков обратил внимание на то, что снижение показателей Киева в рейтинге объяснялось беспорядком, экономической нестабильностью и "длительной гражданской войной в Донбасском регионе".

"Почему вы описываете длительную российскую агрессию против Украины на Донбассе как "гражданскую войну"- точно так же, как это делает московская пропаганда? На мой взгляд, здесь вы глубоко отличаетесь от The Economist, который использует другое понятие", - написал Волков.

Волков также попросил объяснить, почему исследователи приняли транслитерацию Donbass по российскому образцу, а не Donbas по украинскому.

Он также отметил, что употребление российских клише свидетельствует о том, что над оценкой Киева в рейтинге работал консультант по России, поэтому сама позиция Киева в списке не вызывает доверия.

Представитель The Economist Intelligence Unit прислал в Посольство Украины и Александру Волкову почти идентичны ответном, в которых извинились за использование словосочетания "гражданская война в Донбассе".

"Мы изменили термин "гражданская война" на "конфликт" для всех будущих загрузок исследования и будущих отчетов. Мы надеемся, это будет исправлено сегодня в нашем офисе в Нью-Йорке. Мы также изменили Donbass на Donbas", - говорится в письме.

Аналитик The Economist Intelligence Unit извинился за ошибку и назвал ее "унаследованной проблемой": "Когда конфликт только начался, его называли "гражданской войной" и "внутренней войной" или "не международной войной" во многих мировых СМИ и международных организациях".

Он заверил, что использование термина "гражданская война" не было обусловлено внешними факторами, а сам рейтинг абсолютно корректен.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter поблагодарило The Economist Intelligence Unit за исправление ошибки. "Мы разделяем силу правды", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Thank you @TheEIU 4 excluding "civil war" regarding situation in Donbas from "Global Liveability Report 2017. We share the strength of truth https://t.co/skh8fRRfTA