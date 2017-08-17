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Тисячі росіян, які воювали в Україні, ледве зводять кінці з кінцями – ЗМІ

Четвер, 17 серпня 2017, 16:27

Тисячі росіян допомогли Володимиру Путіну створити маріонеточну армію для боротьби в Україні, а натомість не отримали абсолютно нічого.

Про це пише Крістоф Міллер в статті для "Радіо Свобода" "Кров, а не слава російських "ветеранів" війни в Україні".

"Росіяни їдуть з патріотичною бравадою, переконані, що йдуть стопами своїх дідів - воювати проти "фашистів і нацистів", а повертаються не в статусі героїв. Більшість – із шрамами, як фізичними, так і ментальними. Вони не мають жодних пільг, жодної підтримки з боку влади, мають обмежені можливості працевлаштування та буквально намагаються звести кінці з кінцями", – йдеться в матеріалі.

Цим ветеранам допомагають лише громадські об'єднання, як от "Союз добровольців Донбасу", група на чолі з Олександром Бородаєм, колишнім лідером самопроголошеної "ДНР", тісно пов'язана з Кремлем завдяки Владиславу Суркову, високопоставленому помічнику російського президента Володимира Путіна або "Рух Новоросія", організація, очолювана Ігорем "Стрєлковим" Гіркіним, росіянином, котрий командував сепаратистськими військами у перші місяці війни, або "Ветерани Новоросії".

Андрій Камаєв, який очолює організацію "Ветерани Новоросії" розповів журналісту, як у 2014 році, натхнений, витратив свої заощадження на камуфляж та поїхав на Донбас, де йому видали старенький автомат Калашникова і 10 набоїв – "якраз щоб вистрелити і втекти".

Однак ейфорія минула. Троє з 10 його побратимів-комбатантів повернулися додому в гробах, ще 5 включно з самим Камаєвим, зазнали важких травм. І лише двоє повернулися фізично неушкодженими.

Камаєв каже, що така страшна статистика співставна з тисячами "добровольців", які воювали на сході України.

Війна закінчилась для Камаєва в лютому 2015 року, коли він отримав поранення в ногу, яку потім через неналежну медичну допомогу довелося ампутувати.

За весь час бойових дій "доброволець" отримав лише одноразовий платіж у розмірі 15 000 рублів (близько 250 доларів)

Зараз Камаєв живе на мізерну пенсію, яку він до того ж отримав не за військову службу, а за інвалідність: "це, наче, мене тролейбус збив", – нарікає він.

За його словами, організація "Ветерани Новоросії" нараховує 3 тисяч зареєстрованих російських вояків. Інші групи відмовилися називати журналісту свою чисельність.

"Тож загальна кількість російських добровольців коливається від нуля (якщо вірити Кремлю, що відмовляється визнавати факт присутності російських військових на Донбасі) до десятків тисяч, згідно з даними офіційного Києва", – пише Міллер.

Камаєв каже, що наразі кількість охочих воювати в Україні зменшилася. Громадська підтримка та мобілізація грошових коштів на користь справи уже не така, як три роки тому. Офіційна військова підтримка, за його словами, теж зменшилась.

"Ветерани Новоросії" ставлять собі амбітні цілі, – хочуть переконати уряд надавати росіянам, які воювали в Україні, державний статус.

Камаєв визнає, що працювати над цим питанням зараз буде непросто, оскільки це означатиме офіційне визнання Москвою своєї участі у війні. "Чим менше ми вимагатимемо для себе, тим більше держава буде, напевно, поважати нас", – каже він.

Його заступник Денис Шинкоренко, вважає, що російських "добровольців", які повернулися з Донбасу навіть без офіційного визнання все одно колись вважатимуть героями.

"Ми хороші хлопці. Все залежатиме від того, хто буде у владі (коли закінчиться війна) і хто буде писати підручники з історії", – каже він.

***Згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони станом на серпень на сході України збройні сили, підтримувані Кремлем, складають 39,3 тис. активних бойовиків.

З них 2900 осіб, за даними відомства, – російські регулярні військовослужбовці, присутність яких Кремль постійно заперечує, незважаючи на гору доказів протилежного.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяАТОДонбас
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