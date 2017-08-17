Тысячи россиян, воевавших в Украине, едва сводят концы с концами – СМИ

Тысячи россиян помогли Владимиру Путину создать марионеточную армию для борьбы в Украине, а взамен не получили абсолютно ничего.



Об этом пишет Кристоф Миллер в статье для "Радио Свобода" "Кровь, а не слава российских "ветеранов" войны в Украине".



"Россияне едут с патриотической бравадой, убежденные, что идут по стопам своих дедов - воевать против "фашистов и нацистов", а возвращаются не в статусе героев. Большинство - с шрамами, как физическими, так и ментальными. Они не имеют никаких льгот, никакой поддержки со стороны власти, имеют ограниченные возможности трудоустройства и буквально пытаются свести концы с концами", – говорится в материале.



Этим ветеранам помогают только общественные объединения, такие как "Союз добровольцев Донбасса", группа во главе с Александром Бородаем, бывшим лидером самопровозглашенной "ДНР", тесно связанная с Кремлем благодаря Владиславу Суркову, высокопоставленному помощнику российского президента Владимира Путина или "Движение Новороссия", организация, возглавляемая Игорем "Стрелковым" Гиркиным, который командовал сепаратистскими войсками в первые месяцы войны, или" Ветераны Новороссии ".



Андрей Камаев, который возглавляет организацию "Ветераны Новороссии" рассказал журналисту, как в 2014 году, вдохновленный, потратил свои сбережения на камуфляж и поехал на Донбасс, где ему выдали старый автомат Калашникова и 10 патронов - "как раз чтобы выстрелить и убежать".



Однако эйфория прошла. Трое из 10 его собратьев-комбатантов вернулись домой в гробах, еще 5 включая самого Камаева, получили тяжелые травмы. И только двое вернулись физически невредимыми.



Камаев говорит, что такая страшная статистика сопоставима с тысячами "добровольцев", которые воевали на востоке Украины.



Война закончилась для Камаева в феврале 2015 года, когда он получил ранение в ногу, которую затем из-за ненадлежащей медицинской помощи пришлось ампутировать.



За все время боевых действий "доброволец" получил только единоразовый платеж в размере 15 000 рублей (около 250 долларов)



Сейчас Камаев живет на мизерную пенсию, которую он к тому же получил не за военную службу, а за инвалидность: "это, как, если меня троллейбус сбил", – сетует он.



По его словам, организация "Ветераны Новороссии" насчитывает 3 тысяч зарегистрированных российских воинов. Другие группы отказались называть журналисту свою численность.



"Поэтому общее количество русских добровольцев колеблется от нуля (если верить Кремлю, кторый отказывается признавать факт присутствия российских военных на Донбассе) до десятков тысяч, согласно данным официального Киева", – пишет Миллер.



Камаев говорит, что сейчас количество желающих воевать в Украине уменьшилось. Общественная поддержка и мобилизация денежных средств в пользу дела уже не такая, как три года назад. Официальная военная поддержка, по его словам, тоже уменьшилась.



"Ветераны Новороссии" ставят себе амбициозные цели - хотят убедить правительство предоставлять россиянам, которые воевали в Украине, государственный статус.



Камаев признает, что работать над этим вопросом сейчас будет непросто, поскольку это будет означать официальное признание Москвой своего участия в войне. "Чем меньше мы будем требовать для себя, тем больше государство будет, наверное, уважать нас", - говорит он.



Его заместитель Денис Шинкоренко, считает, что российских "добровольцев", которые вернулись из Донбасса, даже без официального признания все равно когда-то будут считать героями.



"Мы хорошие парни. Все будет зависеть от того, кто будет у власти (когда закончится война) и кто будет писать учебники по истории", – говорит он.



*** Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны по состоянию на август на востоке Украины вооруженные силы, поддерживаемые Кремлем, составляют 39,3 тыс. активных боевиков.



Из них 2900 человек, по данным ведомства, – российские регулярные военнослужащие, присутствие которых Кремль постоянно отрицает, несмотря на гору доказательств обратного.



Валентина Романенко, УП