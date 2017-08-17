Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тысячи россиян, воевавших в Украине, едва сводят концы с концами – СМИ

Четверг, 17 августа 2017, 16:27

Тысячи россиян помогли Владимиру Путину создать марионеточную армию для борьбы в Украине, а взамен не получили абсолютно ничего.

Об этом пишет Кристоф Миллер в статье для "Радио Свобода" "Кровь, а не слава российских "ветеранов" войны в Украине".

"Россияне едут с патриотической бравадой, убежденные, что идут по стопам своих дедов - воевать против "фашистов и нацистов", а возвращаются не в статусе героев. Большинство - с шрамами, как физическими, так и ментальными. Они не имеют никаких льгот, никакой поддержки со стороны власти, имеют ограниченные возможности трудоустройства и буквально пытаются свести концы с концами", – говорится в материале.

Этим ветеранам помогают только общественные объединения, такие как "Союз добровольцев Донбасса", группа во главе с Александром Бородаем, бывшим лидером самопровозглашенной "ДНР", тесно связанная с Кремлем благодаря Владиславу Суркову, высокопоставленному помощнику российского президента Владимира Путина или "Движение Новороссия", организация, возглавляемая Игорем "Стрелковым" Гиркиным,  который командовал сепаратистскими войсками в первые месяцы войны, или" Ветераны Новороссии ".

Андрей Камаев, который возглавляет организацию "Ветераны Новороссии" рассказал журналисту, как в 2014 году, вдохновленный, потратил свои сбережения на камуфляж и поехал на Донбасс, где ему выдали старый автомат Калашникова и 10 патронов - "как раз чтобы выстрелить и убежать".

Однако эйфория прошла. Трое из 10 его собратьев-комбатантов вернулись домой в гробах, еще 5 включая самого Камаева, получили тяжелые травмы. И только двое вернулись физически невредимыми.

Камаев говорит, что такая страшная статистика сопоставима с тысячами "добровольцев", которые воевали на востоке Украины.

Война закончилась для Камаева в феврале 2015 года, когда он получил ранение в ногу, которую затем из-за ненадлежащей медицинской помощи пришлось ампутировать.

За все время боевых действий "доброволец" получил только единоразовый платеж в размере 15 000 рублей (около 250 долларов)

Сейчас Камаев живет на мизерную пенсию, которую он к тому же получил не за военную службу, а за инвалидность: "это, как, если меня троллейбус сбил", – сетует он.

По его словам, организация "Ветераны Новороссии" насчитывает 3 тысяч зарегистрированных российских воинов. Другие группы отказались называть журналисту свою численность.

"Поэтому общее количество русских добровольцев колеблется от нуля (если верить Кремлю, кторый отказывается признавать факт присутствия российских военных на Донбассе) до десятков тысяч, согласно данным официального Киева", – пишет Миллер.

Камаев говорит, что сейчас количество желающих воевать в Украине уменьшилось. Общественная поддержка и мобилизация денежных средств в пользу дела уже не такая, как три года назад. Официальная военная поддержка, по его словам, тоже уменьшилась.

"Ветераны Новороссии" ставят себе амбициозные цели - хотят убедить правительство предоставлять россиянам, которые воевали в Украине, государственный статус.

Камаев признает, что работать над этим вопросом сейчас будет непросто, поскольку это будет означать официальное признание Москвой своего участия в войне. "Чем меньше мы будем требовать для себя, тем больше государство будет, наверное, уважать нас", - говорит он.

Его заместитель Денис Шинкоренко, считает, что российских "добровольцев", которые вернулись из Донбасса, даже без официального признания все равно когда-то будут считать героями.

"Мы хорошие парни. Все будет зависеть от того, кто будет у власти (когда закончится война) и кто будет писать учебники по истории", – говорит он.

*** Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны по состоянию на август на востоке Украины вооруженные силы, поддерживаемые Кремлем, составляют 39,3 тыс. активных боевиков.

Из них 2900 человек, по данным ведомства, – российские регулярные военнослужащие, присутствие которых Кремль постоянно отрицает, несмотря на гору доказательств обратного.

Валентина Романенко, УП

Темы: РосcияАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: