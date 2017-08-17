Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер і Сурков можуть зустрітися щодо України в Мінську наступного тижня

Четвер, 17 серпня 2017, 16:59

Помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер можуть зустрітися в Мінську на наступному тижні.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на обізнане джерело.

"Зустріч, як очікується, пройде в Мінську в першій половині наступного тижня", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше цього тижня директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков повідомив в Facebook, що Сурков і Волкер можуть зустрітися в Мінську. За його словами, дата зустрічі "може бути узгоджена в найближчі дні".

На початку серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що найближчим часом спеціальний представник Держдепартаменту США з України Курт Волкер прибуде з візитом до Москви.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
Усі новини...
Реклама: