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Волкер и Сурков могут встретиться по Украине в Минске на следующей неделе

Четверг, 17 августа 2017, 16:59

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске на следующей неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылой на осведомленный источник.

"Встреча, как ожидается, пройдет в Минске в первой половине следующей недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков сообщил в "Facebook", что Сурков и Волкер могут встретиться в Минске. По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".

В начале августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прибудет с визитом в Москву.

Темы: США
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