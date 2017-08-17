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Вивезення українських учнів до РФ викликало обурення в Раді

Четвер, 17 серпня 2017, 17:43

Нардеп Наталія Веселова вимагає від усіх причетних топ-посадовців пояснень з приводу діяльності в Україні Російського культурного центру, який нещодавно вивіз до РФ групу українських школярів.

Про це вона написала у Facebook.

Зокрема, депутат з фракції "Самопоміч" звернулася із відповідним депутатським запитом до голови СБУ Василя Грицака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра інформполітики Юрія Стеця, міністра з питань окупованих територій та переселенців Вадима Черниша та міністра освіти й науки Лілії Гриневич.

"Обурює інформація у ЗМІ про роботу в Україні та за кордоном низки так званих "російських культурних центрів". Впевнена, сьогодні необхідно перевіряти діяльність даних організацій та можливу їхню причетність до російських спецслужб. У першу чергу мова іде про Російський центр науки і культури у Києві", - пише Веселова.

Також вона звертає увагу на те, що на веб-сайті так званого "МЗС ДНР" розміщені фотографії з представництв даних організацій у Греції та Італії.

"Подібну інформацію не можна лишати без уваги", - наголосила нардеп.

Як повідомлялося, 12 серпня київське відділення Російського центру науки та культури заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Українська правда

Теми: Верховна РадаРосіяосвіта
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