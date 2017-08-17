Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Раде

Четверг, 17 августа 2017, 17:43

Нардеп Наталья Веселова требует от всех причастных топ-чиновников объяснений по поводу деятельности в Украине Российского культурного центра, который недавно вывез в РФ группу украинских школьников.

Об этом она написала в Facebook.

В частности, депутат из фракции "Самопомич" обратилась с соответствующим депутатским запросом к председателю СБУ Василию Грицаку, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру информполитики Юрию Стецю, министру по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадиму Чернышу и министру образования и науки Лилии Гриневич.

"Возмущает информация в СМИ о работе в Украине и за рубежом ряда так называемых "русских культурных центров". Уверена, сегодня необходимо проверять деятельность данных организаций и возможную их причастность к российским спецслужбам. В первую очередь речь идет о Российском центре науки и культуры в Киеве", - пишет Веселова.

Также она обращает внимание на то, что на сайте так называемого "МИД ДНР" размещены фотографии представительств данных организаций в Греции и Италии.

"Подобную информацию нельзя оставлять без внимания", - подчеркнула нардеп.

Как сообщалось, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаРосcияобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: