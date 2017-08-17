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Теракт в Барселоні: один підозрюваний затриманий, іншого застрелили

Четвер, 17 серпня 2017, 22:30
Теракт в Барселоні: один підозрюваний затриманий, іншого застрелили

Поліція Каталонії затримала одного підозрюваного у скоєнні теракту у центрі Барселони.

Про це повідомляє El Periodico з посиланням на дані поліції.

Затриманий – Дрісс Окабір, який орендував мікроавтобус, з використанням якого було скоєно теракт.

Ще один підозрюваний, який міг бути спільником Окабіра, загинув в результаті перестрілки з поліцією поблизу Барселони, повідомляє видання.

Як відомо, 17 серпня після 17.00 мікроавтобус наїхав на пішоходів на бульварі Ла Рамбла. За інформацією ЗМІ, мікроавтобус проїхав більше 500 метрів, таранячи пішоходів перш ніж зупинився. Нападник після наїзду вискочив з мікроавтобуса і втік.

Наразі влада Каталонії підтверджує загибель 13 людей. Близько 50 осіб отримали поранення.

Поліція Барселони назвала наїзд на людей терактом.

Європейська правда

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Теми: Іспанія
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