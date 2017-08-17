Теракт в Барселоне: один подозреваемый задержан, другого застрелили

Полиция Каталонии задержала одного подозреваемого в совершении теракта в центре Барселоны.

Об этом сообщает El Periodico со ссылкой на данные полиции.

Задержанный – Дрисс Окабир, арендовавший микроавтобус, с использованием которого было совершено теракт.

Еще один подозреваемый, который мог быть сообщником нападавшего Окабира, погиб в результате перестрелки с полицией близ Барселоны, сообщает издание.

Напомним, 17 августа после 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. По информации СМИ, микроавтобус проехал больше 500 метров, тараня пешеходов прежде, чем остановился. Нападающий после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.

Сейчас власти Каталонии подтверждает гибель 13 человек. Около 50 человек получили ранения.

Полиция Барселоны назвала наезд на людей терактом.

Европейская правда