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Керівника філії "Укрексімбанку" затримали на хабарі

П'ятниця, 18 серпня 2017, 00:41

Керівника філії державного "Укрексімбанку" затримали на хабарі і незаконному відчуженні майна.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Прокуратурою міста Києва спільно з ГУ КЗЕ СБУ на одержанні неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч гривень затримано керівника однієї з філій Акціонерного товариства "Укрексімбанк", 100% акцій якого належать державі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що керівник отримав гроші від суб'єкта господарювання за сприяння в передачі в оренду цілісного майнового комплексу, що належить банку.

Також прокуратурою Києва задокументовано, що ця посадова особа отримала 10 000 доларів США за незаконне відчуження майна, яке перебувало на відповідальному зберіганні АТ "Укрексімбанк".

Першочергові слідчі дії тривають.

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратурахабар
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